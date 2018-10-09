ФНС получит полную информацию о банковских счетах россиян

Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставят доступ к полной информации о банковских счетах россиян.

В настоящее время налоговики могут узнать от банка информацию о счетах, остатках и движении средств любого гражданин, но эти сведения будут предоставлены без разбивки на вклад и расчетный счет, пишет «Экономика сегодня».

Новый порядок даст налоговикам возможность детализировать информацию по вкладам и счетам граждан. Также они смогут разделить запросы на те, которые адресованы физическому лицу и предпринимателю. Одновременно документ будет защищать личные счета граждан от взысканий в рамках предпринимательской деятельности. Раньше за долги бизнеса можно было лишиться всех личных сбережений.

Новые правила взаимодействия ФНС и банков вступят в силу с 4 апреля 2019 года.