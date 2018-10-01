Назван ущерб здоровью избитого Кокориным и Мамаевым чиновника

Адвокат избитого футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным директора департамента Минпромторга Дениса Пака рассказал о состоянии клиента.

«Он сделал им замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя – закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье «побои», – пояснил адвокат пострадавшего Геннадий Удудян, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Коммерсант FM».

Юрист добавил, что будет добиваться переквалификации статьи. «Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательство в отношении моего доверителя были по расовым мотивам. Он сделал им замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что эти люди, представляющие опасность».

Ранее специалист проанализировал, какой срок может грозить футболисту «Зенита» Александру Кокорину за нападение.

Министр спорта Павел Колобков также комментировал инцидент между футболистами и госслужащим.

В Сети опубликовано видео, на котором видно, как завязался конфликт между спортсменами и чиновником.