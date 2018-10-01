Юрист оценил вероятность тюремного срока для Кокорина

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НОВОСТЬ ЧАСА:Невада не исключила наказания Макгрегора
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Консерватизм – это парадоксальный жест свободы
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джони Роттен. Подробности...
«Общество спектакля» получило по роже
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
В Южной Америке произошел серьезный политический сдвиг
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и Бразилии произошли сходные события, видно по реакции глобальной элиты. Зазвучали привычные мантры: за «популистской волной» стоят русские, а сами популисты являются «расистами» и «женоненавистниками». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Как стать губернатором в России
Обсуждение: 4 комментария
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
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