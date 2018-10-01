Юрист оценил вероятность тюремного срока для Кокорина

Взгляд
9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 03:49  |  vz.ru
Разделы

Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джони Роттен. Подробности...

«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

В Южной Америке произошел серьезный политический сдвиг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и Бразилии произошли сходные события, видно по реакции глобальной элиты. Зазвучали привычные мантры: за «популистской волной» стоят русские, а сами популисты являются «расистами» и «женоненавистниками». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 4 комментария

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария

    Что может предложить Сирия туристам из России

      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Невада не исключила наказания Макгрегора
          В Польше предрекли ЕС союз с Россией в ходе «третьей мировой»Российские военные сделали Японии уступку по использованию КурилПознер рассказал американским студентам, как США испортили отношения с РоссиейПоявились данные об условиях, на которых чиновник согласится простить Кокорину и Мамаеву свое избиение
          Лондон прокомментировал сообщения о готовности «выключить в Кремле свет»МИД вручил ноту послу НидерландовЭрдоган предъявил требование к Саудовской Аравии из-за исчезновения журналистаВ Сети бурно отреагировали на скандал с Кокориным и Мамаевым
          Раскрыты детали поставки С-300 в СириюВ США узнали о российском «суперснаряде»В Британии объяснили, в чем Макгрегор превзошел НурмагомедоваБолельщиков на встрече с Нурмагомедовым пришлось успокаивать

          Главная тема


          Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

          досуг футболистов


          Опубликовано видео избиения Кокориным и Мамаевым федерального чиновника

          шпионские игры


          В «деле Скрипаля» нашелся испанский след

          братские отношения


          Россия и Белоруссия начинают ожесточенную борьбу за нефть

          Видео

          борьба технологий


          Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

          «советские системы»


          В Киеве признались в невозможности вооружить крейсер «Украина»

          раскол православия


          Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

          олимпийский скандал


          МОК встал на тропу войны с профессиональным боксом

          без шансов


          Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          «лимбическая система»


          Антон Крылов: Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Юрист оценил вероятность тюремного срока для Кокорина

             9 октября 2018, 03:19
          Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Практикующий юрист Александр Ластовецкий рассказал, какой тюремный срок может грозить футболисту «Зенита» Александру Кокорину за нападение на чиновника.

          Ластовецкий напомнил о «ярком неспортивном поведении именитого и высококвалифицированного бойца смешанных единоборств», выступающего под флагом России, пишет «Чемпионат».

          Речь идет о драке, которая произошла после титульного поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

          «И снова в те же ворота», – заявил юрист, комментируя ситуацию, когда Кокорин «практикуется в навыках рукопашного боя и делает это не в специально отведенном месте, а в помещении столичного заведения общественного питания».

          Ластовецкий отмечает, что пострадавшему пришлось принять «не только удары спортсмена, но и удары от сопутствующих предметов».

          Юрист указывает, что открыто дело по статье УК «Побои», но в зависимости от обстоятельств его могут переквалифицировать как в «Хулиганство», так и в «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Последнее грозит сроком до восьми лет заключения. 

          Ластовецкий напоминает, что сыграть свою роль могут отягчающие факторы, в частности, «совершение вышеупомянутого деяния группой лиц». С другой стороны, он считает возможным и примирение сторон, «как это нередко бывает в наше время».

          Ластовецкий допускает, что Кокорину может помочь «его имя и популярность», но и потерпевший в данном случае – «не простой человек». Ластовецкий выразил надежду на «беспристрастное разбирательство правоохранительных органов».

          «Одно можно сказать наверняка: ущерб, причиненный заведению – это не самое страшное, что должно беспокоить футболиста», – сказал он.

          Напомним, СМИ сообщали, что директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак посчитает конфликт с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым исчерпанным, если те принесут публичные извинения.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............