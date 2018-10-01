МВФ изменил прогнозы по России, Украине и США

Международный валютный фонд озвучил новые прогнозы по экономикам России, Украины, США, еврозоны и Китая.

Прогноз роста ВВП России в 2019 году повышен на 0,3 процентных пункта – до 1,8%, прогноз на 2018 год остался прежним – 1,7%. Изменения связаны с ростом цен на энергоносители, передает РИА «Новости».

Прогноз роста экономики Украины в 2018 году вырос на 0,3 процентных пункта – до 3,5%, но на 2019 год снижен на 0,6 пункта – до 2,7%.

Прогноз роста ВВП США из-за торгового противостояния с Китаем на 2019 год снижен на 0,2 процентных пунктов – до 2,5%. Прогноз для 2018 года сохранен на уровне 2,9%.

Прогноз для Китая также снижен на 2019 год (0,2 процентных пункта – до 6,2%) и остался прежним на 2018 год (6,6%).

МВФ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2018 году на 0,2 процентного пункта – до 2%, на 2019 год прогноз сохранен (1,9% ВВП).

Среди рисков для экономического роста ЕС аналитики фонда упоминают торговые войны США и переговоры по выходу Британии из ЕС.

Прогноз роста мирового ВВП на 2018 год и 2019 год снижен на 0,2 процентных пункта – до 3,7%.

Незначительно снижен прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 годы – до 69,38 и 68,76 доллара за баррель соответственно (на 0,85 доллара и на 0,23 доллара).