МВФ спрогнозировал величину роста экономики России по итогам года

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) представили прогноз роста экономики России по итогам 2018 года.

По версии МВФ, по итогам 2018 года ВВП России ожидает рост на уровне 1,7%, чему способствует рост располагаемых доходов, а инфляция достигнет уровня 3,5%, передает ТАСС.

Эксперты международной организации считают, что среднесрочные перспективы российской экономики остаются сдержанными из-за «структурных затруднений» и долгосрочных последствий санкций.

Более того, в фонде утверждают, что «без структурных реформ» к концу 2019 года рост экономики составит около 1,5%, а инфляция достигнет 4%.

Основные структурные риски в фонде связывают с геополитической напряженностью, а также с «новой политикой правительства».

Напомним, по данным Росстата, за первое полугодие 2018 года ВВП России вырос на 1,6%.