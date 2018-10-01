У поставок российского газа в Китай через Алтай появилась экологическая проблема

Организации «Гринпис России» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступили против строительства газопровода на территории парка «Зона покоя Укок» в Алтае.

Экологи в совместном заявлении сообщили, что новый трубопровод «Сила Сибири-2» нарушит хрупкую высокогорную почву и плохо подействует на флору и фауну плато, пишет «Коммерсант».

«Для его (трубопровода) строительства в таких тяжелых условиях, несомненно, придется провести масштабные строительные работы, выполнение которых приведет к нарушению чрезвычайно уязвимых горных ландшафтов», – говорится в заявлении организаций.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщал, что ежегодное потребление Китая в ближайшие годы превысит 300 млрд кубометров.

В сентябре Миллер заявлял, что переговоры с Китаем по газопроводу «Сила Сибири-2» идет по графику и технические моменты согласованы.