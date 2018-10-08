Нефть подешевела на ожидании смягчения санкций против Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз после сообщений о том, что власти США рассматривают возможность исключений в условиях импорта сырья из Ирана для некоторых покупателей в рамках грядущих нефтяных санкций.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,99%, составив 83,33 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,71%, составив 73,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».