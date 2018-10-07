Данию позвали на войну с «российскими хакерами»

Новый глава парламентского комитета Дании по обороне Насер Хадер призвал Копенгаген перейти к нападению в киберпространстве, начав с атаки на группировку Fancy Bear, которая действует якобы в интересах российской военной разведки.

По его словам, уже давно известно, кто предпринимает попытки хакерских атак по всему миру, и Дании пора перейти от стратегии обороны к нападению, передает РИА «Новости».

«Вот есть, например, такая группировка Fancy Bear. Они тесно связаны с российской военной разведкой. Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу», – заявил Хадер в интервью Danmarks Radio.

Он признался, что полностью доверяет выводам американских спецслужб, которые «уверены», что Fancy Bear «спонсируется российским правительством».

«Русские уверяют, что они здесь ни при чем, что, мол, это частная группа. Но ведь все знают, что на самом деле они работают на российскую военную разведку. Надо показать, что мы не терпилы», – подчеркнул Хадер.

«Мы должны перейти в нападение, мы должны сами заняться хакерством», – заявил новый глава парламентского комитета Дании по обороне.

По его словам, у Дании есть все необходимые средства для таких действий, но не хватает лишь политического решения. В то же время датский парламентарий выразил мнение, что действовать нужно осторожно.

Высказывания политика вызвали неоднозначную реакцию в парламенте Дании. Например, представитель Датской народной партии по вопросам обороны Серен Эсперсен предложил Хадеру не лезть не в свое дело.

А представитель Социал-демократической партии Хенрик Дам Кристенсен призвал хорошо обдумать свои действия, поскольку «от наступательных кампаний в киберпространстве страна лишь проиграет».

Напомним, по сообщениям СМИ, хакеры из группы Fancy Bear якобы успешно атаковали почтовые ящики сотрудников крупных компаний, связанных с оборонным комплексом США, а также занимались взломом компьютерных сетей американского Сената.