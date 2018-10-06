Шарль Азнавур похоронен в семейной усыпальнице близ Парижа

Похороны знаменитого шансонье Шарля Азнавура прошли в субботу, 6 октября, на кладбище города Монфор-л’Амори юго-западнее Парижа.

Похоронам предшествовала панихида, которая состоялась в Париже в армянском храме Иоанна Крестителя, расположенном рядом с Елисейскими полями, передает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Церемония прощания была закрытой. В ней принимали участие только родные и самые близкие друзья Азнавура, а также президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр страны Никол Пашинян.

В 1992 году на старинном кладбище города, действующем с 16 века, по указанию Шарля Азнавура был построен семейный склеп. Выполненный из красивого серого гранита, он находится у одной из стен кладбища и украшен позолоченной надписью на армянском, гласящей, что там покоятся представители семьи Азнавурян. В склеп был перенесен прах родителей певца, Мамикона и Кнар, а позже и одного из его сыновей, Патрика, погибшего в возрасте 27 лет.

Напомним, знаменитый шансонье умер в своем доме на Юге Франции в возрасте 94 лет. После вскрытия стало известно, что Азнавур скончался от естественных причин.