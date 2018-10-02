Названа причина смерти Шарля Азнавура

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался от естественных причин; вывод были сделаны судмедэкспертами после вскрытия, санкционированного прокуратурой города Тараскон.

По итогам вскрытия медики пришли к выводу, что смерть Азнавура была вызвана «естественными причинами»: «Отек легких привел к остановке сердечно-дыхательных функций организма».

Вскрытие тела шансонье было проведено по распоряжению прокурора Тараскона Патрика Дежардена в морге главного госпиталя города Ним (юго-запад Франции), передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Прокурор сообщил, что это было сделано с целью «уточнить обстоятельства кончины» знаменитого певца.

Ранее стало известно, что Шарля Азнавура похоронят в монастыре XII века, расположенном в коммуне Монфор-л'Амори рядом с Парижем.

Напомним, знаменитый шансонье умер в своем доме на Юге Франции в возрасте 94 лет.