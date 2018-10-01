Шарля Азнавура похоронят во французском монастыре XII века

Согласно последней воле французского шансонье Шарля Азнавура, его похоронят в коммуне Монфор-л’Амори рядом с Парижем.

«Моя земля – это французская земля. В монастыре XII века в моей коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп», – приводит «Интерфакс» слова артиста из интервью.

В этой же коммуне находился один из домов известного шансонье, где он часто бывал с семьей.

В память о певце тысячи армян зажгли свечи на площади Азнавура в центре Еревана и в городе Гюмри. Соболезнования в связи со смертью Азнавура выразили мэр Парижа Анна Идальго и спикер парламента Армении Ара Баблоян.

Шансонье умер в своем доме на Юге Франции в возрасте 94 лет. На последнем снимке Азнавур был запечатлен с Жан-Полем Бельмондо.

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