Остановите музыку, умер Азнавур

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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Грозит ли России американская морская блокада

Может ли американский флот перерезать морские коммуникации России?Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Michael A. Colemanberry
США могут ввести против России морскую блокаду. С этим сенсационным заявлением выступил американский министр, правда, непрофильный – глава МВД Райан Зинке, по мнению которого необходимо помешать Москве экспортировать энергоносители на Ближний Восток. В России восприняли эти слова с недоумением, но не слишком ли легкомысленно считать их «всего лишь бредом»?  Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии

Еще отец нынешнего сирийского лидера Хафез Асад наладил дружбу с Мао ЦзэдуномФото: imago stock&people/ТАСС,
Government of Syria
Глава китайской дипломатии Ван И пообещал, что Поднебесная поможет Сирии возродиться после войны. В арабской республике есть нефть, а значит со временем снова заведутся деньги, поэтому Пекин уже давно изучает, на чем именно сможет заработать в Сирии после войны. Не пора ли Москве уже начать опасаться, что, выиграв войну, она проиграет потом Сирию экономически? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Остановите музыку, умер Азнавур

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...

Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Почему не стоит открывать памятные доски террористам

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      Путин пострелял из снайперской винтовки

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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Остановите музыку, умер Азнавур

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 1 октября 2018, 18:10

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          Есть такие люди, с уходом которых не особенно меняется мир, зато в день их смерти вздрагивает вселенная. На время целого вздоха замирает информационный поток, скyкoженной листвой отпадают под ноги дутые сенсации, прекращаются войны. На целую минуту внезапного молчания отпускают друг друга схлестнувшиеся в жесткой хватке Рим и Карфаген.

          Шок пройдет, сообщение переварится и быстро затопчется вновь раскрутившимся колесом новостной Фортуны, а пока что на всеобщем фронте – и западном, и восточном – перемирие длиною в миг.

          Умер Азнавур.

          Любили ли вы его, почитали ли, обожали или недооценивали, не суть. Не знать его вы не могли. И одним этим полностью исчерпывается его эпитафия.

          Сейчас только ленивый не отцитирует самые наболевшие строки и не вспомнит, каким он был и как он пел, что говорил о том, о сем – и что теперь о нем самом строчат, и твитят, и фейсбучат. Поэтому я не стану множить и так уже бесконечное количество срочно проветренных биографий с цифрами, датами, названиями произведений и грустными овациями уходящему по ту сторону земной рампы.

          Фото: Zezulka Tomas/CTK/Global Look Press

          Я попробую поделиться тем, что осталось лично у меня.

          Любимая цитата: «Судьба крепчает со слезами на глазах и радостью, берущею за горло» ("Le destin se forge avec des larmes au fond des yeux, et des joies qui prennent à la gorge").

          Наиболее значимый момент: вместе с Эдит Пиаф, Шарль Азнавур – единственный (я повторю – единственный!) французский исполнитель, собиравший полные залы на Бродвее одним появлением своего магического имени и без необходимости дополнительной рекламы.

          Он человек – не парoход. При всей своей врожденной душевности, большое значение придавал «содержанию в порядке самого себя» и даже в 80 лет подчеркивал, что даже в кругу семьи, среди самых близких ему людей является к завтраку полностью одетым и тщательно причесанным.

          «Потому что в жизни следует быть таким же, как на сцене». И в этом – вся суть.

          Он недолюбливал манеру Жака Бреля «петь с небрежностью, руки в карманах» и чуть было не поссорился однажды по этому поводу с другим замечательным исполнителем – Сержем Реджьяни, который признавался, впоследствии: «Я тоже парень из народа и мне вот тоже не нравится манера Азнавура ходить по городу в белом норковом пальто. Но я тогда за Бреля промолчал, чтобы Шарля не обидеть. Все-таки Шарль  это Шарль...»

          Собственно, на этом можно остановиться, дать ему отбыть с миром – и пусть говорят, выражают соболезнования, вспоминают его нелегкий путь к заслуженному успеху, его талант, его харизму, его растущую с возрастом и мудростью ностальгию по своим армянским корням, его неустанный интерес ко всему. Когда-то, в 2016-м, в одной из популярных радиопередач Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире».

          До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым».

          Здесь, конечно, ключевое слово «самый», а поскольку самый, он и в Америке самый. В западном мире нет характеристики выше той, что одним своим именем делает аншлаг на Бродвее. И последний из двух могикан французской эстрады только что ушел.

          Других пока не завезли.

          Уже скоро, пo прошествии трагической минуты вселенского молчания, после всплеска соболезнующей болтовни всех важнейших представителей государств и шоу-бизнеса (а они уже соболезнуют, наперебой) снова загудит колесо информационной Фортуны и мутным потоком на огорченную публику пойдут войной прерванные одним ушедшим человеком сплетни, дрязги и сенсации.

          Воспользуйтесь этим кратким мгновением, господа. Вспомните, переслушайте, помолчите.

          Остальное вы знаете.

          Умер Азнавур.


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