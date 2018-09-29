Опубликовано последнее фото Азнавура

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1 октября, понедельник | Последнее обновление — 19:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев утвердил главные направления работы кабмина на шесть лет
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США отнимают у России двигатель космического обогащения
Грозит ли России американская морская блокада
Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян
Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии
Кто ответит за гибель людей в Петербурге
Остановите музыку, умер Азнавур
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...
Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Толпы активистов в сопровождении представителей СМИ будут держать в осаде Белый дом, здание Верховного суда и Капитолия до тех пор, пока от легитимной власти не останется камня на камне. Для этих адептов демократия – пустой звук. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Почему не стоит открывать памятные доски террористам
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вера в неотвратимые законы развития, которые обрекают на смерть те или иные категории людей, была вообще характерна для тоталитарных идеологий ХХ века. Это не я расстреливаю несчастных по темницам – это неизбежный исторический процесс. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропортаПодробности...
Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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