Опубликовано последнее фото Азнавура

Последней фотографией шансонье Шарля Азнавура, умершего в понедельник на 95 году жизни, был его снимок с Жан-Полем Бельмондо.

Фотография опубликована накануне в Instagram Азнавура. Автор снимка – Марк де Доминико.

Азнавур умер у себя дома на юге Франции в понедельник.