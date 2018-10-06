Матвиенко рассказала о намерении Путина посетить Южную Корею

Президент России Владимир Путин планирует в 2019 году посетить Южную Корею по приглашению главы республики Мун Чжэ Ина, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко, которая во время своего визита в Сеул встретилась с Мун Чжэ Ином.

По ее словам, по линии МИДа начинается подготовка визита Путина и согласование дат.

В 2018 году, отметила она, график поездок Путина перенасыщен, поэтому он не имеет возможности посетить Сеул в этом году.

Ранее Матвиенко рассказывала о встрече с президентом Мун Чжэ Ином, который, по ее словам, согласен с необходимостью ослабления санкций в отношении КНДР.

В июне президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели переговоры, во время которых договорились об увеличении поставок российского газа и о совместном освоении месторождений нефти.