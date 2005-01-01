Москва и Сеул договорились об увеличении поставок российского газа

Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин во время двусторонних переговоров достигли договоренности об увеличении поставок российского газа в Республику Корея, а также о совместном освоении месторождений нефти.

«Положительно оценив результаты сотрудничества в топливно-энергетической сфере, стороны договорились содействовать увеличению объемов поставок российского природного газа в Республику Корея и продолжить взаимодействие в данной области, в том числе рассмотреть возможность совместного освоения месторождений нефти, газа и другого углеводородного сырья», – говорится в заявлении глав России и Южной Кореи, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны также договорились сотрудничать на межправительственном уровне, чтобы создать сеть передачи электроэнергии между государствами, а также провести совместные исследования по вопросу поставок российского природного газа по трубопроводу в РК.

Россия и Южная Корея также договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в Арктике.

Отметим, что Азиатско-Тихоокеанский регион считается премиальным рынком энергоресурсов, так как стоимость газа и нефти там значительно выше, чем в Европе или США.

К 2030 году Южная Корея рассчитывает нарастить долю природного газа с 18% до 37%, полностью отказавшись от угля на электростанциях и атомной энергетики, а значит, потребности РК в газе будут только расти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о перспективах южнокорейского газового рынка.

Добавим, Владимир Путин по итогам переговоров с Мун Чжэ Ином сообщил, что Москва и Сеул прорабатывают участие Южной Кореи в проекте «Арктик СПГ – 2».