F-35 решили проверить на способность противостоять С-400

Замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд приняла решение о начале полноценных войсковых оценочных испытаний истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II перед запуском их в серийное производство, сообщил пресс-секретарь министерства обороны США подполковник Майк Эндрюс.

Согласно законодательству Соединенных Штатов, F-35 должен пройти полноценные войсковые испытания, чтобы продемонстрировать способность бороться с различными угрозами, в том числе с системами ПВО потенциального противника, прежде чем Пентагон сможет заключить крупный контракт на покупку самолетов, передает ТАСС.

По данным Bloomberg, в ходе предстоящих в следующем месяце испытаний F-35 оценят способность самолета противостоять современным российским, сирийским, китайским и иранским самолетам, а также зенитным ракетным системам С-300 и С-400.

В случае, если испытания пройдут успешно, массовое производство F-35 будет запущено летом 2019 года.

Накануне стало известно, что США решили передать Израилю дополнительные истребители F-35 в связи с поставками Россией Сирии ЗРК С-300. При этом израильский министр усомнился в эффективности С-300 против F-35.