США в ответ на С-300 в Сирии поставят Израилю больше истребителей F-35

Вашингтон в связи с поставками Россией Сирии ЗРК С-300 решил передать Израилю дополнительные новейшие истребители пятого поколения F-35. Для оперативности их возьмут из действующих эскадрилий ВВС США. Это должно продемонстрировать решимость США и Израиля поддерживать операции израильских ВВС над Сирией, несмотря на усиление сирийской ПВО.

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно передать Израилю истребители F-35 в ответ на поставку в Сирию российских ракет С-300, сообщил израильский портал DEBKA. Истребители будут переданы из находящихся в боевой готовности подразделений ВВС США.

Данное решение было принято в ответ на возросшую угрозу для израильских воздушных операций против иранских объектов в Сирии из-за усиления Россией противовоздушной обороны Сирии.

Кроме передачи истребителей Израилю, первая американская эскадрилья F-35 также будет отправлена на авиабазу Аль-Дхарфа в Саудовской Аравии, которую используют США.

Как полагает издание, поставки американских истребителей на Ближний Восток продемонстрируют решимость США и Израиля поддерживать операции израильских ВВС над Сирией, несмотря на усиление российской ПВО и присутствие на территории Сирии ЗРК С-300.

Решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. 2 октября Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в САР.

3 октября Минобороны России обнародовало видеозапись передачи комплексов С-300 сирийской стороне.

При этом немецкие СМИ предполагали, что поставка в Сирию российских ЗРС С-300 должна в большей степени беспокоить США, нежели Израиль.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин выражал надежду на то, что Тель-Авив проявит здравомыслие, несмотря на настойчивое намерение Израиля не отказываться от операций в Сирии, а также несмотря на поставки С-300 в САР.