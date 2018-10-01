Немецкие СМИ увидели «пиар-катастрофу» для США в поставке С-300 в Сирию

Поставка в Сирию российских ЗРС С-300 должна в большей степени беспокоить США, нежели Израиль, пишет немецкое издание Contra Magazin.

Автор статьи обращает внимание на то, что на вооружении у Тель-Авива находятся несколько истребителей F-35. Самолеты, произведенные в США, применяются Израилем в Сирии для налетов на иранские конвои с поставками для «Хезболлы», передает «ИноТВ».

После появления в Сирии российскихС-300 возникает серьезный риск, что Израиль, не имея возможности повлиять на ситуацию, предпримет отчаянный маневр и атакует с помощью этих самолетов С-400, считает автор. В результате F-35 могут сбить, что нанесет американскому ВПК непоправимый ущерб. В статье отмечается, что это станет настоящей «пиар-катастрофой» для США.

По мнению автора, подобная версия объясняет поведение Израиля и США, которые более пяти лет оказывают на Москву колоссальное давление, чтобы она не поставляла Ирану и Сирии С-300.

Также подчеркивается, что Тель-Авив «склонен ставить свои интересы превыше чужих», поэтому не стоит удивляться, если Израиль атакует С-300 и втянет Вашингтон в конфликт еще глубже.

Далее есть всего два сценария развития событий, считает автор. США могут напрямую вмешаться в войну в Сирии, что в текущих обстоятельствах вряд ли возможно. Кроме того, Вашингтон может допустить ситуацию, при которой боевые возможности F-35 будут скомпрометированы.

Автор напоминает, что F-35 разрабатывался как многоцелевой истребитель и в будущем должен был стать основой ВС НАТО и его союзников. Теперь, по его мнению, Израиль может пойти на поводу у собственного эгоизма и сорвать планы Вашингтона, а также навредить дальнейшим продажам Вашингтона.

США оказались в незавидной ситуации, подчеркивает автор. В свою очередь Россия, установив контроль за небом над Сирией, укрепит свой военный престиж и увеличит объемы экспорта своего вооружения, говорится в статье.

Напомним, в среду Минобороны России обнародовало видеозапись передачи комплексов С-300 сирийской стороне. Накануне Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в САР.

Отметим, что решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.