Появилось видео с места падения МиГ-29 в Подмосковье

В Сети появилось видео, на котором запечатлено место падения МиГ-29 в Подмосковье.

Снятый очевидцами ролик был опубликован в соцсети «ВКонтакте» в группе «Москва с огоньком. Новости Москвы».

Напомним, инцидент произошел в пятницу. Вероятной причиной крушения самолета назвали пожар.

Летчики катапультировались; перед этим они увели машину в безлюдное место.