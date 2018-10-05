Названа предварительная причина крушения МиГ-29 в Подмосковье

Вероятной причиной крушения МиГ-29 в Московской области мог стать пожар, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«Предварительно, авиапроисшествие могло произойти из-за пожара на борту самолета», – сказал источник ТАСС, не уточнив место, где на истребители могло возникнуть возгорание.

Он также отметил, что разбившийся истребитель – экспериментальная модификация, пока не переданная в эксплуатацию. Самолет принадлежал Летно-исследовательскому институту имени Громова.

МиГ-29 пилотировали летчики-испытатели Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова Александр Крутов и Михаил Кондратенко. Согласно информации на сайте института, начальник Школы летчиков-испытателей Александр Крутов – Герой России, заслуженный летчик-испытатель.

Истребитель МиГ-29 Летно-исследовательского института им. Громова в пятницу потерпел крушение в Московской области, пилоты катапультировались. Перед этим летчики увели самолет в безлюдное место.