Под сгоревшим Успенским храмом нашли древний алтарь

В Карелии под сгоревшим Успенским храмом специалисты нашли древний алтарный прируб, заявила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

«В результате работ в нижнем объеме подклета алтаря обнаружена срубная конструкция более древнего пятистенного алтаря на валунном фундаменте», – сказала Кабатюк, передает РИА «Новости».

Специалисты полагают, что во время последней перестройки храма новый алтарь установили над предыдущим, тем самым спрятав старый в новой конструкции.

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