Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 21 копейку – до 66,81 рубля, курс евро снизился на 30 копеек и составил 76,85 рубля после существенного роста в четверг.

Нефть Brent в пятницу утром дорожает до 85,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».