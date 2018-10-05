Составлен список трехсот критичных проблем американского ВПК

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5 октября, пятница | Последнее обновление — 07:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Европейские ученые заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия
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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения
Как прибалтийская элита укрепляла СССР
Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии
Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской
Кто ответит за гибель людей в Петербурге
Станет ли Испания еще одним «евродругом» России
Владимир Добрынин, журналист
Простые испанцы россиян любят. По количеству оставляемых средств гости из России четвертые после граждан Великобритании, Германии и Франции, а по чаевым – первые. На уровне политэлиты ситуация иная. Подробности...
Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»
Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
Украинская автокефалия – это смерч
Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
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