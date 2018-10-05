Составлен список трехсот критичных проблем американского ВПК

Согласно засекреченным материалам Белого дома, способность Вооруженных сил США противостоять России и Китаю значительно ограничена возможностями американского военно-промышленного комплекса, в котором выявлено порядка 300 уязвимых мест.

Авторы доклада подчеркивают, что компании американского ВПК «сталкиваются с беспрецедентным набором вызовов», ограничивающих способность быстро производить самолеты, запчасти и иную военную технику, передает ТАСС.

Американское издание The Wall Street Journal уточняет, что не смогло ознакомиться с полным списком уязвимостей, перечисленных в приложении к засекреченному докладу объемом 107 страниц.

При этом издание обращает внимание, что в публичной части документа говорится о нехватке надежных источников редкоземельных минералов, необходимых для производства некоторого военного оборудования, например, радаров, а также о недостаточных запасах материалов для военной формы.

В статье сообщается о намерении главы Белого дома Дональда Трампа выделить средства для временного обеспечения потребностей американских компаний ВПК. На первом этапе на эти цели планируется направить 30 млн, обеспечив производство современных емких аккумуляторов и топливных элементов.

Напомним, в конце июля стало известно, что компании американского ВПК рассчитывают на большие финансовые вливания из-за предполагаемого отставания от России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия.