Павел Воля высмеял слухи о своей госпитализации

Комик Павел Воля опубликовал видеообращение, в шуточной форме прокомментировав сообщения в СМИ о своей госпитализации. Шоумен заверил поклонников, что с ним все в порядке.

«Звонят, пишут со всех концов: «Павел, ты умираешь, как там у тебя в Иркутске?» – рассказал Воля в видеообращении во «ВКонтакте», призвав не реагировать на слухи о том, что он якобы «выплюнул на сцене прямо аппендицит, ему отрезали полживота, заодно и ногу отмахнули».

«Рассказываю, какая ситуация на самом деле. Да, заболел живот на концерте. Думаю, поеду сделаю УЗИ, наверное. Живот никогда в жизни не болел. Сделали УЗИ, посмотрели на меня, сказали: «Дружок, езжай ты домой. Надо поменьше соленой рыбы лопать на Байкале. Выпей водички и ложись спать», – рассказал комик.

Артист также раскритиковал СМИ, которые не проверяют информацию, а медиков упрекнул в предании врачебной тайны огласке.

В четверг официальный представитель стендап-комика Владимир Яременко опроверг информацию о госпитализации артиста после концерта в Иркутске.