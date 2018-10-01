Госпитализацию Павла Воли опровергли

Официальный представитель стендап-комика и телеведующего Павла Воли Владимир Яременко опроверг информацию о госпитализации артиста после концерта в Иркутске.

«Нет, конечно. Да прекратите, что за глупости вообще. У нас завтра вечером Красноярск, потом Новосибирск, у нас еще два концерта. Все нормально, это все глупости и слухи, не верьте никому», – сказал Еременко, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Павла Волю госпитализировали после концерта в Иркутске в четверг вечером. Отмечалось, что артист госпитализирован с симптомами аппендицита.

Воля отправился в гастрольный тур по России со своей комедийной программой «Большой Stand Up».