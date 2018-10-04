Эрдоган сказал, когда войска Турции покинут Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции уйдут из Сирии после того, как в этой стране пройдут прозрачные выборы и будут ликвидированы террористы.

«Когда терроризм оттуда уйдет, когда будут проведены честные выборы, тогда мы тоже уйдем. Нас пригласили жители Идлиба. В Африне было то же самое, нас пригласил народ. Где есть угнетенные, мы будем там», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Ранее Анкара заявила, что турецкие силы покинут сирийский Африн только после того, как кризис в САР будет разрешен политическим путем.