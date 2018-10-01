НАСА сообщило об открытии «экзолуны»

Американское космическое агентство НАСА рассказало об обнаружении учеными доказательств существования первого спутника экзопланеты.

Спутник может находиться в созвездии Лебедь, передает РИА «Новости». Его размер составляет 1,5% от массы экзопланеты Kepler-1625b, вокруг которой спутник, по предположению ученых, вращается. Размер планеты при этом в несколько раз превышает размер Юпитера.

«Если подтвердится, это открытие может полностью перевернуть наше понимание того, как формируются спутники планет и из чего они могут состоять», – заявил начальник управления дирекции научных миссий НАСА Томас Зурбухен.

По мнению исследователей, экзопланета и ее спутник являются газовыми, и поэтому не подходят для жизни.

Планета и спутник находятся на расстоянии 8 тыс. световых лет от Солнечной системы, передает ТАСС. Спутник вращается вокруг экзопланеты на расстоянии около 3 млн километров – в восемь раз дальше, чем Луна отдалена от Земли.

«Мы сделали все возможное, чтобы исключить другие объяснения, например, технические аномалии при наблюдении, другие планеты или звезды, но мы не смогли выдвинуть другой гипотезы для объяснения всех тех данных, которые удалось собрать», – приводит Space.com слова астронома Дэвида Киппинга из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

По его словам, ученые надеются «провести дополнительные исследования и подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании экзолуны».

В сентябре новый спутник НАСА в рекордные сроки обнаружил две похожие на Землю планеты.