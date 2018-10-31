Россия подарила Молдавии партию КамАЗов

Во время официального визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон сообщил в социальных сетях, что Россия передала в дар Молдавии первую партию автомобилей КамАЗ для нужд страны.

Президент Молдавии рассказал, что соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В этой технике остро нуждаются местные администрации и жители конкретных населенных пунктов нашей страны, так как она будет обеспечивать качественные услуги по улучшению условий их жизни и экологическую безопасность», – написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что попросил у президента России Владимира Путина о машинах еще в июле. Таким образом, отметил лидер Молдовии, «договоренности, которых мы достигли с руководством РФ, продолжают реализовываться на практике».