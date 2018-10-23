Американский генерал дал Украине совет, как противостоять России

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США, заявил, что Украине могут потребоваться десятилетия, чтобы дождаться успеха в противостоянии с Россией.

«Что Украине делать в условиях, когда дипломатические усилия, видимо, не дают ощутимых результатов, а военное решение называют невозможным? Во-первых, это не будет легко или быстро. США и союзники поддерживали Западную Германию 40 лет. У нас есть стратегическое терпение. Прошло 40 лет, пока Германия наконец объединилась, и страны вроде Украины, Литвы, Латвии и Эстонии смогли выйти из состава СССР, а Варшавский договор прекратил существование», – сказал генерал «Апострофу».

Также он добавил, что украинскому правительству необходимо сконцентрироваться на «устойчивости» собственного населения, развить доверие к правительственным институтам и добиться прозрачности государственных расходов.

«Если не завершить необходимые реформы, не наладить прозрачную работу правительства и финансирование армии через прозрачный бюджет, не иметь понятной политики, которую будут объяснять гражданские лидеры, Россия будет использовать вашу коррупцию», – высказал мнение Ходжес.

Ранее Ходжес давал прогноз по возможной войне между Соединенными Штатами и Китаем: по его мнению, конфликт начнется в ближайшие десятилетия.

До этого Ходжес призывал НАТО говорить с Россией с позиции силы.