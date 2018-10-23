Открыта самая высокая в мире статуя

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю (1875-1950), ставший самой высокой в мире статуей.

Монумент установлен в штате Гуджарат на северо-западе Индии, передает ТАСС.

Официальное название памятника – Статуя Единства. Высота ее составила 182 метра (вместе с постаментом – 240 метров). Она почти вдвое выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке.

Внутри фигуры Пателя оборудовано два скоростных лифта. На высоте около 150 метров расположена обзорная галерея, способная вместить одновременно 200 человек.

На сооружение монумента ушло 210 тыс. кубометров бетона, 18,5 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе 6,5 тыс. тонн арматурной стали.

Статуя может выдержать землетрясение магнитудой до 6,5, а также ураганный ветер скоростью до 180 км/ч.

Строительство высочайшей статуи в мире началось в Индии в 2013 году. Стоимость работ оценивалась в 340 млн долларов.