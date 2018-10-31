Борисов прокомментировал возможность поднятия затонувшего в Мурманске плавдока

Вице-премьер России Юрий Борисов прокомментировал возможность поднятия и восстановления плавучего дока ПД-50, затонувшего в ночь на вторник в акватории Кольского залива.

По словам Борисова, возможность поднятия и восстановления плавучего дока оценит комиссия, которая займется расследованием инцидента с затонувшим в Мурманске плавучим доком, передает ТАСС. «Но скорее да, чем нет», – добавил вице-премьер.

«Комиссию, как правило, создает ВМФ, поскольку это изделие Минобороны, безусловно, с участием промышленности, на производственных площадях которого произошло это несчастье», – сказал Борисов.

По его словам, происшествие не повлияет на сроки ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который должен быть возвращен ВМФ в 2021 г. «Есть сроки возврата авианосца флоту, мы все сделаем для того, чтобы не сместить эти сроки», – добавил вице-премьер.

Борисов также пообещал, что сотрудникам и пострадавшим «будет оказана вся необходимая помощь».

Напомним, в ночь на вторник в акватории Кольского залива в районе Мурманска затонул плавучий док, в котором стоял на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

В Центре судоремонта «Звездочка» объяснили причину «нерасчетного погружения в воду» плавучего дока ПД-50.

Позднее появились оценки влияния инцидента на поддержание боеготовности больших кораблей ВМФ России.