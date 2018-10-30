Из-за инцидента с «Адмиралом Кузнецовым» под угрозой оказался ремонт других кораблей

Плавучий док, затонувший в Мурманске, был единственным на 82-м судоремонтном заводе, но у предприятия есть госконтракты с Минобороны по ремонту других кораблей, сообщил близкий к судоремонтной отрасли источник.

«На 82-м СРЗ это был единственный плавдок, теперь доковый ремонт здесь невозможен. Не известно, что будет делать завод с уже заключенными госконтрактами на ремонт военных кораблей», – передает его слова ТАСС.

Между тем, ранее стало известно, что работы по контракту по «Адмиралу Кузнецову» были выполнены полностью, авианосцу не нужно новое докование.

Напомним, во вторник кран, упавший с плавдока ПЛ-50, повредил палубу и корпус авианосца. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте с авианосцем.