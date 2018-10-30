Россиян будут оповещать о долгах рассылкой SMS

Законопроект об информировании граждан о долгах через SMS или портал госуслуг разработали в России, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«Разработан законопроект по изменению системы уведомления граждан, потому что почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат. Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через SMS или портал госуслуг», – сказал Аристов в интервью «Известиям».

Он отметил, что SMS-информирование планируется запустить с 1 января 2020 года.

Однако уже сейчас доступно уведомление об исполнительных производствах. Аристов рассказал, что в личном кабинете на официальном сайте ФССП России можно подписаться на получение информации о долгах и мерах понуждения, тогда человеку будет приходить письмо на электронную почту или SMS о ходе исполнительного производства.

По его словам, на исполнении ФССП за девять месяцев 2018 года находилось более 70 млн производств на 9 трлн рублей. «Фактически взысканная на текущее время сумма составила 485 млрд рублей», – уточнил он.

Наибольшая сумма долгов зафиксирована по взысканию кредитов – более 2 трлн рублей. Наибольшее количество исполнительных производств приходится на постановления Госавтоинспекции – более 15 млн.

По данным на конец сентября, 2,9 млн граждан не могли выехать за пределы России из-за долгов.

В августе в ФСПП сообщали, что в 2018 году получили исполнительные производства о взыскании долгов с граждан в пользу банков на сумму более 2 трлн рублей.

В июле приставы называли гражданина России с самой большой задолженностью по алиментам, им оказался 50-летний москвич, который должен бывшей жене и четырем детям более 118 млн рублей.

В конце мая число невыездных россиян достигло 2,3 млн человек.