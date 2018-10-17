Сборочные линии «Урала» и ГАЗа открылись на Кубе

Взгляд
30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Ангела Меркель вырастила себе на замену политического «клона»

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (справа) называют политической копией Ангелы МеркельФото: Wolfgang Rattay/Reuters
Меркель совершила давно ожидаемый ход – покинула пост лидера правящей партии ХДС. Проблема только в одном: потеряв пост в ХДС, Меркель вряд ли удержит и кресло канцлера. Растет угроза внутрипартийного переворота. Пытаясь его предотвратить, Меркель двинула вперед «клона», призванного стать ее преемником. От Меркель клона отличает лишь труднопроизносимая фамилия – Крамп-Карренбауэр, да еще неприязнь к гей-бракам. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В истории Соединенных Штатов не было недостатка в хитроумных бомбистах и просто сумасшедших, склонных к насилию. Но радикальные взгляды, перемешанные в воспаленных умах с теориями заговоров, – это гремучая смесь. Подробности...

Еще одной жертвой керченской трагедии может стать прогресс

Максим Ваганов, публицист
Россия на мировом рынке игр пока что не входит в первую десятку стран-производителей, но уже вплотную к ней подобралась. И возникает ощущение, что нашей стране хотят «насолить» и на этом поприще. Подробности...
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Иногда к феминисткам нужно прислушаться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуация со скандальной рекламой IKEA нехороша и свидетельствует о ряде проблем в общении. Многие пишут о том, что она унижает женщину. Но еще больше она унижает мужчину. Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

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      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Сборочные линии «Урала» и ГАЗа открылись на Кубе

             30 октября 2018, 09:45
          Фото: facebook.com/ru.roscongress
          Текст: Алина Назарова

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          Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов объявил об открытии сборочных линий автомобилей ГАЗ и «Урал» на Кубе.

          «Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы», – заявил Борисов на пленарном заседании бизнес-форума «Россия – Латинская Америка» в Гаване.

          Встречу транслировал в Facebook фонд «Росконгресс».

          Борисов подчеркнул, что предприятие начнем давать в ближайшее десятилетие. Кроме того, вице-премьер выразил надежду, что машины будут приобретаться не только на Кубе, но и в других странах Карибского бассейна.

          Группа ГАЗ уже активно развивает экспортную экспансию через «дочку» GAZ International: концерн открыл сборочное производство в Турции, организовал крупноузловую сборку машин в Казахстане и налаживает поставки LCV в Африку, Юго-Восточную Азию и страны Ближнего Востока, пишет «Коммерсант».

          Кроме того, в июле продажи легких коммерческих автомобилей «ГАЗель Next» стартовали в Марокко. Среди приоритетных направлений развития – Филиппины, Иран, Иордания и Мадагаскар.


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