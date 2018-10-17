Сборочные линии «Урала» и ГАЗа открылись на Кубе

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов объявил об открытии сборочных линий автомобилей ГАЗ и «Урал» на Кубе.

«Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы», – заявил Борисов на пленарном заседании бизнес-форума «Россия – Латинская Америка» в Гаване.

Встречу транслировал в Facebook фонд «Росконгресс».

Борисов подчеркнул, что предприятие начнем давать в ближайшее десятилетие. Кроме того, вице-премьер выразил надежду, что машины будут приобретаться не только на Кубе, но и в других странах Карибского бассейна.

Группа ГАЗ уже активно развивает экспортную экспансию через «дочку» GAZ International: концерн открыл сборочное производство в Турции, организовал крупноузловую сборку машин в Казахстане и налаживает поставки LCV в Африку, Юго-Восточную Азию и страны Ближнего Востока, пишет «Коммерсант».

Кроме того, в июле продажи легких коммерческих автомобилей «ГАЗель Next» стартовали в Марокко. Среди приоритетных направлений развития – Филиппины, Иран, Иордания и Мадагаскар.