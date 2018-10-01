НАСА отреагировало на заявление Рогозина по отверстию в «Союзе»

Заявление руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что отверстие в корабле «Союз» не является производственным дефектом, не обязательно указывает на злонамеренные действия, заявили в НАСА.

«Российские СМИ сообщили недавно, что руководитель Рогозин сказал, что отверстие не является производственным дефектом… Этот вывод не обязательно означает, что отверстие было создано намеренно или со злым умыслом», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.

В ведомстве подчеркнули, что Роскосмос совместно с НАСА ведет расследование причин появления отверстия.

Также в НАСА напомнили о запланированном в ноябре выходе экипажа в открытый космос для «сбора дополнительной информации». Кроме того, 11 октября директор космического агентства США Джим Брайденстайн приедет на космодром Байконур, откуда на МКС отправится очередной экипаж. Там он встретится с Рогозиным.

«Это будет их первая личная встреча», – сообщили в НАСА.

В понедельник Рогозин заявил, что комиссия по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» установила, что дыра появилась не в результате производственного брака, а преднамеренно.