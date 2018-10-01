Кличко расстался с женой ради чемпионки мира по боксу

Украинские СМИ сообщили, что спортсмен и политик Владимир Кличко проводит время в компании абсолютной чемпионки мира по боксу Сесилии Брекхус.

Встреча Кличко и Брекхус произошла на Конгрессе Всемирного боксерского совета WBC в Киеве.

«Владимир не отходил от норвежки Сесилии Брекхус. Молодые люди мило беседовали, Сесилия то и дело смеялась над шутками украинца, а он нежно приобнимал ее за талию. Они наслаждалась обществом друг друга, при этом вовсе не стеснялась камер», – сообщает «Униан», подчеркивая, что Кличко расстался со своей женой, американской актрисой Хайден Панеттьери, которая родила ему дочь.

Сесилия стала первой женщиной в истории, собравшей все чемпионские пояса по основным версиям – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO.

Кроме того, она присутствовала на всех последних поединках Владимира Кличко в качестве специального гостя.

Ранее в Сети посмеялись над видео с поющим Виталием Кличко.