Путин назвал запоздалой инициативу ЕС по обходу санкций США против Ирана

Инициатива Евросоюза о создании механизма для расчетов в условиях американских санкций против Ирана запоздала, считает президент России Владимир Путин.

«Она опоздала немножко. Но лучше поздно, чем никогда. Опоздала, потому что президент Франции, совсем недавно выступая в Нью-Йорке, прямо заявил о необходимости повысить экономический суверенитет ЕС, снизить зависимость от США. Но, конечно, это правильно. А как иначе», – цитирует выступление Путина на Российской экономической неделе (РЭН) РИА «Новости».

Ранее в среду Международный суд ООН выдал США приказ приостановить действие ряда санкций против Ирана.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщала, что участники иранской ядерной сделки договорились о создании специального механизма для финансовых расчетов в условиях действия американских санкций.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ответ заявил, что Вашингтон не позволит Европе обходить американские санкции против Ирана.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли говорила, что европейские страны якобы повсеместно прекращают вести бизнес с Ираном из-за американских санкций.