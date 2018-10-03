Мэра Оренбурга заподозрили в получении взятки квартирой

Следователи в Оренбургской области выявили новый факт получения взятки квартирой мэром Оренбурга Евгением Араповым, который ранее был арестован за коррупцию. По данным сыщиков, взятка была дана за покровительство в строительной сфере Оренбурга.

В ходе расследования громкого дела о коррупции выявлен еще один эпизод по взяточничеству арестованного мэра Оренбурга Евгения Арапова. Как сообщили накануне агентству Regnum в СУ СКР по Оренбургской области, градоначальник в обмен на покровительство получил квартиру стоимостью более 1,3 млн рублей.

По данным ведомства, взятка предполагала в ответ общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Действия директора фирмы квалифицированы по статье УК РФ «Дача взятки», а Арапову предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия в особо крупном размере.

Напомним, летом сперва был задержан вице-мэр города Геннадий Борисов. Он обвиняется во взяточничестве. По данным следствия, чиновник был взят с поличным, в его авто обнаружено 2 млн рублей. Позже, вслед за Борисовым, был задержан и сам мэр Оренбурга. Во время расследования выяснилось, что заместитель главы города весной взял у директора оренбургской фирмы 600 тыс. рублей, из них 200 тыс. якобы причиталось Арапову.

Следователи обвиняют Арапова в получении взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия о содержании его под стражей. Сейчас мэр находится в СИЗО. Он пытался обжаловать меру пресечения, но тщетно.