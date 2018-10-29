Только один из трех десантных кораблей США смог выполнить задачу на учениях в Норвегии

Только один десантный корабль из трех в составе амфибийно-десантной группы ВМС США смог принять участие в высадке морских пехотинцев в ходе учений на побережье Норвегии, сообщает бельгийское оборонного ведомства.

В учениях участвовали корабли десантные корабли «Ганстон Холл», «Иводзима» и «Нью-Йорк». «Ганстон Холл» получил повреждения при шторме у берегов Исландии. Его отправили в порт Рейкьявика, туда же зашел и десантно-вертолетный корабль-док «Нью-Йорк», передает «Интерфакс».

В итоге в высадке десанта на учениях Trident Juncture 2018 в Норвегии принял участие только корабль «Иводзима».

Today Oct 29, the USS Iwo Jima (LHD-7) conducted an amphibious operation as part of @NATO Exercise #TridentJuncture 2018. @USMC used hovercrafts (LCAC) to land with troops and material near #Sunndalsra, about 100km SW of #Trondheim NORWAY #WeAreNATO pic.twitter.com/OG5vanluMe — Belgian Defence (@BelgiumDefence) 29 октября 2018 г.

«Иводзима» подошел к берегам Норвегии вместе с восьмой ударной группой ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэном» в середине октября.