Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с крушением самолета

Президент Владимир Путин выразил лидеру Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с крушением Boeing у побережья острова Ява, сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжелый час», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты на остров Суматра, пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Все они погибли.