ГИБДД потеряла более 5 млн штрафов москвичей

Техническая ошибка в федеральной информационной системе (ФИС) привела к тому, что более 5 млн штрафов за правонарушения на дорогах в Москве не дошли до адресатов, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Проблема заключается в некорректном слиянии баз данных автовладельцев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на речь Черникова во всероссийской ведомственной конференции в Сочи.

Более 5 млн штрафных постановлений не прошли именно в Москве, заявил Черников. «То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», – сказал глава ГИБДД.

Источники издания пояснили, что ФИС начала формироваться к середине 2000-х годов, но на тот момент существовало несколько региональных баз данных УГИБДД.

Ранее Черников сообщал, что более 50% водителей, лишенных прав, продолжают ими пользоваться и не сдают их в ГИБДД.