Путин назвал число сбитых в Сирии за последние месяцы беспилотников

За последние месяцы в Сирии российскими средствами ПВО сбиты десятки летательных аппаратов, сообщил президент России Владимир Путин.

Он сказал, что за полтора-два месяца у базы Хмеймим сбито 50 летательных аппаратов, передает РИА «Новости».