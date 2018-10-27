При столкновении микроавтобуса и грузовика в Петербурге погибли восемь человек

В результате ДТП восемь человек погибли, один госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 18.00 на Западном скоростном диаметре водитель грузовика Iveco «совершил столкновение с попутным» грузовиком Scania. В результате Iveco вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом Hyundai Starex, «произошло возгорание автомобиля», сообщается на сайте главка.

Погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, водитель Iveco доставлен в больницу в тяжелом состоянии, водитель Scania не пострадал.

Открыто уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, «повлекшем по неосторожности смерть человека».