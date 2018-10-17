«Симпсоны» могут лишиться персонажа из-за обвинений в расизме

Персонаж «Симпсонов» Апу, говорящий с ярко выраженным индийским акцентом, может быть выведен из мультсериала его создателями.

Создатели американского мультсериала могут убрать одного из персонажей – Апу Нахасапимапетилона, которого некоторые зрители считают оскорбительным изображением американских индийцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на IndieWire

Апу – владелец магазина «На скорую руку» – второстепенный персонаж в мультсериале. Одной из отличительных его черт является ярко выраженный индийский акцент.

Общественный резонанс вокруг персонажа стал известен как «проблема Апу». В 2017 году комик Хари Кондаболу даже посвятил «проблеме Апу» документальный фильм, в котором указал на негативные стереотипы, с которыми сталкиваются американские индийцы.

Как сообщил индийский кинопродюсер Ади Шанкар, создатели мультсериала теперь собираются избавиться от неоднозначного персонажа.

«Я получил обескураживающие новости, которые проверил из различных источников: они собираются избавиться от Апу полностью. Они не собираются раздувать проблему или что-то в этом роде, они уберут его полностью, чтобы избежать противоречий», – пояснил он.

Представитель мультсериала в телекомпании Fox, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе персонажа, сослался на эпизод «Мой путь или шоссе на небеса», который вышел в середине октября, где Апу можно найти в сцене с десятками персонажей, собравшимися вокруг Бога.

Самый длинный за всю историю американского телевидения мультсериал «Симпсоны» был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для телекомпании Fox. Весной 2018 года «Симпсоны» стали самым продолжительным сериалом, идущим в США в прайм-тайм – на экраны вышел 636-й эпизод.