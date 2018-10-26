На обвиняемого в рассылке бомб в США вывел отпечаток пальца

Выйти на обвиняемого в рассылке бомб Сизара Сэйока правоохранителям позволил оставленный им на конверте отпечаток пальца, сообщил директор ФБР Кристофер Рей.

Сэйок оставил отпечаток пальца на конверте, предназначавшемся конгрессвумен Максин Уотер, передает ТАСС.

Кроме того, есть «возможная связь между образцами ДНК», полученными с двух бомб, и образцами, взятыми у обвиняемого «в связи с предыдущим задержанием во Флориде», сказал глава ФБР.

По словам Рея, «всего было разослано 13 посылок со взрывными устройствами». Каждый пакет содержал «трубку примерно 6 дюймов (14,24 см) в длину, часы, батарею, провода и взрывчатый материал».

Рей не исключает, что какие-то из посылок с самодельными взрывными устройствами в стране пока еще не перехвачены: «Сегодняшний арест не означает, что опасности больше нет».

По словам директора ФБР, продолжается проверка того, «являются ли обнаруженные устройства действующими взрывными устройствам». При этом он уточнил, что в них «содержится материал, который может представлять опасность».

«Они не являются муляжами», – приводит слова Рея РИА «Новости».

«Первым были обследован пакет, направленный в адрес бывшего президента США Барака Обамы, а также пакет, обнаруженный в Вашингтоне и адресованный члену Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс», – сообщил глава бюро, добавив, что не может раскрывать детали расследования.

Следователи пока не готовы говорить о мотивах обвиняемого.

Министр юстиции Джефф Сешнс сообщил, что мужчине «предъявлены обвинения по пяти различным пунктам». В частности, его обвиняют в «транспортировке взрывчатки, отправке взрывчатки, угрозах экс-президентам и другим лицам». Сэйоку грозит до 58 лет тюрьмы.