Опубликовано видео захвата готовивших теракты в Москве боевиков

Взгляд
26 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

Так представляют себе применение лазерного оружия в космосе фантасты. На самом деле все выглядит совсем иначеФото: Elite: Dangerous/Frontier Developments
Россия вывела в космос лазерное оружие – заявляют СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепа. Неужели США действительно полагают, что современной России удалось осуществить то, о чем в свое время только мечтала администрация Рейгана? Похоже, реальный смысл подобного заявления вовсе в другом, хотя тоже связан с выведением оружия в космос. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Прекрасный русский город теперь спасают всей страной, причем с участием его мэра, который и подписывал скандальный указ. На какое-то время это может стать вполне рабочей национальной идеей. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 13 комментариев

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Опубликовано видео захвата готовивших теракты в Москве боевиков
          Путин объяснил снос цыганских поселковАбрамович не пожелал расставаться с «Челси»Коалиция США ответила на обвинения в причастности к атаке на российскую авиабазуВоюющего за ДНР россиянина в Волгограде лишили военной пенсии
          США предупредили Россию о китайской угрозеЕвгений Ясин поддержал идею присвоить аэропорту имя Егора ГайдараЭксперт оценил вероятность ухода Меркель с поста канцлераЧелябинских школьниц задержали за сожжение венков в Вечном огне
          Путина защитили от злых духовФИФА признала чемпионат мира в России лучшим в историиГибель журналиста лишило Саудовскую Аравию нового немецкого оружияЦены производителей на бензин в России показали резкий рост

          Главная тема


          Зачем украинский министр учит белорусов их родному языку

          накопление резервов


          США перебросили в Германию крупнейшую партию боеприпасов со времен бомбардировок Белграда

          документальное свидетельство


          Данные с видеокамер показали, кто виноват в римской аварии

          их нравы


          Митя Алешковский сфотографировал Ирину Яровую в кедах за 36 тыс. рублей

          Видео

          ячейка общества


          Названа стоимость совместного имущества Петросяна и Степаненко

          военный космос


          Названо ключевое условие победы в военном конфликте России и США

          бывший ссср


          Зачем Киев портит отношения с Минском

          история спецназа


          Как в армии России появились «вежливые люди»

          невеселая футурология


          Описан вероятный сценарий войны между Китаем и США

          «расизм и супремасизм»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Если вы гуманист, прежде всего, перестаньте пить молоко

          «мир заставил плакать»


          Дометий Завольский: В скандале вокруг Пастернака недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились

          «должно быть стыдно»


          Святослав Голиков: У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Опубликовано видео захвата готовивших теракты в Москве боевиков

             26 октября 2018, 18:32
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Федеральная служба безопасности обнародовала видео захвата боевиков «Исламского государства*», готовивших теракты в Москве.

          На видео пять задержанных силовиками мужчин лежат на асфальте. Также показаны кадры, на которых мужчины держат в руках символику ИГ*. Демонстрируются и фрагменты обыска в квартирах задержанных, где обнаружили оружие и деньги. Видео опубликовал канал НТВ.

          Федеральная служба безопасности пресекла деятельность шести членов законспирированной ячейки «Исламского государства*» в московском регионе. Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............