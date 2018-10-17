Опубликовано видео захвата готовивших теракты в Москве боевиков

Федеральная служба безопасности обнародовала видео захвата боевиков «Исламского государства*», готовивших теракты в Москве.

На видео пять задержанных силовиками мужчин лежат на асфальте. Также показаны кадры, на которых мужчины держат в руках символику ИГ*. Демонстрируются и фрагменты обыска в квартирах задержанных, где обнаружили оружие и деньги. Видео опубликовал канал НТВ.

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность шести членов законспирированной ячейки «Исламского государства*» в московском регионе. Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.