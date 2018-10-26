Шепелев рассказал о тайной беседе с Караченцовым

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев вспомнил разговор с народным артистом Николаем Караченцовым, который произошел летом в Израиле во время интервью.

«Я хорошо помню наш разговор, но особенно вонзился в память диалог, который состоялся уже один на один, когда выключили камеры и микрофоны: «Вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему? – Жить хочу», – процитировал Шепелев ответ Караченцова в своем Instagram.

Народный артист России Николай Караченцов умер в пятницу за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что у него отказали почки.