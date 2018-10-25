На Украине признали невозможность игнорировать Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что Украина не может игнорировать Россию из-за необходимости решать проблемы совместно, в том числе вопрос обмена пленными в Донбассе и использование Азовского моря.

«Россия – это реальность, которая рядом с нами», – заявил Климкин на встрече с общиной Украинского католического университета, передает РИА «Новости».

Также министр утверждает, что Москва и Киев не смогут вернуться к нормальным отношениям.

В августе 2018 года Климкин заявлял, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

В октябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о защите интересов страны в Черном и Азовском морях.