Шаманов исключил шансы на реанимацию ДРСМД

Вашингтон уже похоронил ДРСМД в нынешнем виде, шансов на реанимацию договора нет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«То, что американцы декларировали, показывает, что в старом виде ДРСМД они похоронили, и шансов на то, что это будет реанимировано… я считаю, что их нет. Точка невозврата пройдена», – заявил Шаманов, передает РИА «Новости».

В Кремле ранее заявили, что планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности являются декларированием намерений ввязаться в гонку вооружений.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.