Ученые сочли зиму опасной для жизни

Низкая температура повышает риск возникновения сердечного приступа, выяснили шведские ученые.

Ученые проверили данные 274 тыс. граждан Швеции в возрасте от 50 до 89 лет, у которых в 1998-2013 годы диагностировали инфаркт миокарда, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал JAMA Cardiology.

Выяснилось, что при температурах ниже нуля инфаркт случался чаще на 10%. Нагляднее всего закономерность прослеживалась у людей с наиболее опасной разновидностью болезни – инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.

При повышении температуры до трех-четырех градусов выше нуля частота возникновения инфаркта снижалась.

Исследователи также оценили влияние загрязненности воздуха, но решающим фактором, считают они, стал именно холод.

При низкой температуре сосуды сужаются, и в сердце поступает меньше кислорода. Также повысить риск сердечного приступа может грипп и простуда, которыми чаще люди болеют зимой.

Ранее Минздрав сообщал, что смертность от инфаркта миокарда снизилась на 14%.